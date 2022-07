De vermoedelijke chauffeur van een vrachtwagen in Texas waarin maandag tientallen dode migranten werden aangetroffen, wist niet dat de airconditioning in de laadruimte waar de migranten zich ophielden kapot was. Een helper van de man heeft dat gezegd tegen een informant van de Amerikaanse immigratiedienst ICE en de lokale politie, staat in federale rechtbankpapieren.