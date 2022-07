Kohl’s onderuit op Wall Street na afbreken overnamegesprekken

Kohl’s zakte vrijdag bijna 20 procent op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse warenhuisketen bevestigde de gesprekken over een overname door Franchise Group te hebben afgebroken. Volgens het bedrijf vormde de verslechtering van de marktomstandigheden een obstakel voor het bereiken van een akkoord. Ook verlaagde Kohl’s zijn verwachtingen doordat consumenten vanwege de hoge inflatie voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven.