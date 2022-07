Honderden mensen demonstreren vrijdagmiddag op het Malieveld in Den Haag tegen de hoge druk in de huisartsenzorg . Huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners protesteren tegen de vele extra taken die de huisartsenpraktijken op zich moeten nemen. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is de grens bereikt van wat de huisartsenzorg aankan.