PvdA-Kamerlid Khadija Arib is beoogd voorzitter van de voorbereidingscommissie van de parlementaire enquête over de coronacrisis. Woensdag wordt de voorzitter benoemd. Ook VVD, D66, CDA, JA21, Groep Van Haga, Pieter Omtzigt en Forum voor Democratie zitten in de commissie.