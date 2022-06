Air France-KLM is grote verliezer op rood Damrak

Air France-KLM was donderdag een van de grootste verliezers op een over de gehele linie tamelijk roodgekleurde beurs in Amsterdam. De beurswaarde ging flink omlaag nadat bekend werd dat KLM de lening van de Nederlandse staat volledig heeft afgelost. Die kreeg de maatschappij om door de coronacrisis te komen. Ook werd aangekondigd dat de Franse zustermaatschappij Air France vrijdag wederom meer dan zestig vluchten moet schrappen vanwege een staking op luchthaven Parijs-Charles de Gaulle.