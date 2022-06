Jurek Woller (36) groeit op in een niet-kerkelijk gezin. Na een „spirituele zoektocht” komt hij uiteindelijk uit bij het christelijke geloof. Hij wordt gedoopt in de pioniersgemeente Noorderlicht, die samenkomt in de Prinsekerk in Rotterdam. Inmiddels is hij pionier-voorganger van de Noorderlichtgemeente in de Oranjekerk in de Maasstad.