De manier waarop een kleine minderheid van boerenactivisten op ongepaste of zelfs onwettelijke wijze boosheid uit over de stikstofplannen van het kabinet is onaanvaardbaar, stelt LTO woensdagavond. Volgens de belangenorganisatie voor agrariërs spreekt „het overgrote deel van boeren en tuinders haar afkeuring uit” daarover.