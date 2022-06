De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de Verenigde Naties in een videotoespraak tot de VN-Veiligheidsraad gevraagd een ​​bezoek te brengen aan Krementsjoek. In die centraal gelegen Oekraïense stad vielen zeker 18 doden door een Russische raketaanval op een winkelcentrum. Tientallen anderen raakten gewond of zijn nog vermist.