Politie: boerenprotest wordt radicaler, stemming verhardt

Vergeleken met vorige week zijn er nu minder boeren op de been om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Maar de acties van de demonstranten verharden, zegt nationaal commandant bij de politie Willem Woelders. „De groep die acties uitvoert is kleiner maar radicaler. Boeren hebben het gevoel dat er geen zicht op een oplossing voor hen is. Ik hoop dat het niet verder escaleert, maar ik denk niet dat het al aan het dimmen is”, stelt Woelders. Hij spreekt van „een zorgelijke ontwikkeling die Nederland zich moet aantrekken”.