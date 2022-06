De Amerikaanse regering wil naar aanleiding van de Russische aanval op Oekraïne meer en permanent militair aanwezig zijn in Europa. Woensdag maakt president Joe Biden plannen daarvoor bekend op de NAVO-topconferentie in Madrid. Zijn veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei dinsdag dat de plannen „verder reiken dan deze crisis (de oorlog in Oekraïne) duurt”.