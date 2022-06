De Hoge Raad doet dinsdagmiddag uitspraak in de zaak tegen Hélène J., die begin vorig jaar door het gerechtshof is veroordeeld voor het doden van haar dochter Sharleyne in 2015. In hoger beroep kreeg J. negen jaar en negen maanden cel opgelegd. Het hof oordeelde dat ze haar 8-jarige dochter van een flat in Hoogeveen heeft geduwd of laten vallen.