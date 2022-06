Sinjar is ook na IS nog steeds oorlogsgebied

De berg Sinjar in Irak werd bijna acht jaar geleden wereldnieuws. In de eerste augustusdagen van 2014 rukten jihadisten van Islamitische Staat met hun toen nog tamelijk onbekende zwarte vlaggen van alle kanten op in het westen van Irak. De jezidi’s van Sinjar zagen nog maar één mogelijkheid: de berg op. Lopend, strompelend, op blote voeten en met kleine kinderen in de armen. Duizenden van hen werden afgeslacht. Anderen ontkwamen, maar bezweken van honger, dorst en uitputting. Weer anderen wisten zich in veiligheid te brengen, met trauma’s voor het leven.