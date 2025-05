Hof Zuid-Korea beveelt nieuw proces tegen oppositiefiguur

Lee wordt verdacht van het afleggen van valse verklaringen tijdens zijn vorige presidentscampagne. Hij zou daarmee de kieswet hebben overtreden. De rechtbank veroordeelde de politicus in eerste instantie, maar het hof van beroep sprak hem later vrij. Aanklagers tekenden vervolgens beroep aan bij het hooggerechtshof. Dat heeft nu besloten dat het hof van beroep de zaak opnieuw moet behandelen.

De oppositiepoliticus heeft gezegd dat het besluit totaal niet overeenkomt met zijn verwachtingen. Lee verklaarde ook dat hij zal doen wat het volk wil, ongeacht wat zijn politieke tegenstanders zeggen.

Lee is de presidentskandidaat van de Democratische Partij (DP), die het parlement domineert, en leidt ruim in de peilingen. Als hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf of een boete van minstens 1 miljoen won (ongeveer 620 euro), mag hij vijf jaar niet meedoen aan verkiezingen. Lee is ook betrokken bij andere juridische onderzoeken.

Lee verloor in 2022 de presidentsverkiezingen van Yoon Suk-yeol met de kleinste marge in de Zuid-Koreaanse geschiedenis. Hij leidde de DP twee jaar later naar een grote overwinning bij de parlementsverkiezingen. De toenemende macht van zijn partij in het parlement frustreerde toenmalig president Yoon.

Yoon kondigde in december de militaire noodtoestand af als ongekende maatregel tegen de oppositie. Na zijn afzetting vorige maand houdt Zuid-Korea vervroegde verkiezingen.

De regerende Volksmachtpartij (PPP) moet nog een presidentskandidaat kiezen. Waarnemend president en premier Han Duck-soo is donderdag afgetreden om de weg vrij te maken voor zijn verkiezingsdeelname. In Zuid-Korea moeten openbare functionarissen opstappen als zij presidentskandidaat willen worden.

Volgens de wet neemt minister van Financiën Choi Sang-mok de plaats van Han in. Choi vervulde de functie van interim-president onlangs al drie maanden. Het parlement stemde eind december voor Hans afzetting, waardoor hij direct werd geschorst, maar het grondwettelijk hof oordeelde dat Han in functie moest terugkeren.