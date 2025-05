Bestuurder van bezet Cherson meldt dodelijke Oekraïense aanval

De door Rusland aangewezen gouverneur schrijft op Telegram dat Oekraïense militairen donderdagochtend een droneaanval uitvoerden op een drukbezochte markt in Olesjky. Deze stad ligt iets ten oosten van de regionale hoofdstad Cherson, die aan het begin van de oorlog bezet was door Rusland.

Rusland kondigde in 2022 de annexatie aan van de deels bezette regio’s Cherson, Zaporizja, Donetsk en Loehansk, ruim een half jaar na het begin van de Russische invasie in Oekraïne. Het annexeerde de Krim, het schiereiland in het zuiden van Oekraïne, al in 2014.