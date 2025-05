Man opgepakt die inreed op Japanse schoolkinderen

Het incident gebeurde in de stad Osaka. De zeven kinderen, die onderweg waren naar huis, zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is onduidelijk, maar ze zouden in elk geval bij bewustzijn zijn.

De verdachte is een 28-jarige man uit Tokio. Hij zit vast op verdenking van poging tot moord. NHK News schrijft dat hij tegen de politie heeft gezegd dat hij „klaar is met alles” en daarom iemand met zijn auto wilde doden.