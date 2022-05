Je kunt Libanon niet echt begrijpen als je de rol van Hezbollah niet begrijpt. De sjiitische ”partij van Allah”, zoals de naam zegt, is al decennia de machtigste groepering in Libanon. Dat blijkt vooral bij de gewapende tak. Die is supermachtig en vecht onder meer in Syrië aan de kant van Assad. Maar vooral vecht Hezbollah tegen Israël.