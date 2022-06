De prijzen van basismetalen als zink, nikkel, aluminium, lood, koper en tin tonen herstel, na de grootste prijsdaling in een jaar afgelopen week. De hoop dat de vraag naar metalen weer toeneemt door het herstel van de Chinese economie na de coronadip in het land stuwt de prijzen. Ook meldt de Amerikaanse bank Goldman Sachs in een rapport dat de wereldwijde voorraden van metalen nog altijd beperkt zijn, wat de prijs opdrijft.