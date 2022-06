De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn Belarussische collega Aleksandr Loekasjenko aangeboden gevechtsvliegtuigen van de Belarussische luchtmacht om te bouwen zodat ze kernwapens kunnen dragen. „Deze modernisering kan in Russische fabrieken worden uitgevoerd”, zei Poetin nadat Loekasjenko er in een tv-interview om had gevraagd.