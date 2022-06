Oekraïne: Rusland mobiliseert in het geheim nieuwe troepen

Rusland gebruikt zijn reservetroepen tijdens een geheime mobilisatieoperatie om de troepenmacht in Oekraïne weer op peil te brengen, beweert het hoofd van de Oekraïense inlichtingendiensten Kirilo Boedanov. Het heeft daarom geen zin om te wachten tot het Russische offensief uitdooft, zegt hij. „We moeten niet wachten op een wonder dat ze het beu worden en niet meer willen vechten, enzovoort. We zullen ons territorium terugwinnen als gevolg van ons tegenoffensief”.