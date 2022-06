Pastoraal gesprek begint niet met spreken maar met stil zijn

Snel terug naar het oude normaal, zo klonk het dit voorjaar. Intussen is er een ware inhaalslag gaande aan festivals, dinertjes en concerten. Vaak is de vakantiebestemming daarbij onderwerp van gesprek. Maar achter die voorgevel van vermaak schuilt een wereld van verdriet. In de glittersamenleving van Instagram en Tiktok lijkt leed verbannen te zijn, maar dat is bedrog. De werkelijkheid van oorlog, honger, ziekte en dood laat zich daardoor niet wegpoetsen en vraagt om inkeer en hartzeer in plaats van vertier.