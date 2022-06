Advocaat: eigenaar truck wil excuus maken aan minister Van der Wal

De eigenaar van de vrachtwagen met daarop een suggestieve tekst met de naam van stikstofminister Christianne van der Wal, zegt dat hij is geschrokken van alle media-aandacht. Hij laat dat weten via zijn advocaat, Jaap-Willem Roozemond. Het is nooit zijn bedoeling geweest om te bedreigen of intimiderend over te komen of om de minister iets aan te doen, aldus de raadsman. De truckeigenaar wil graag met Van der Wal in gesprek om zijn excuses aan te bieden.