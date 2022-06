Els van Dijk (66) was geen directeur die aan een bureau achter een stapel paperassen zat te zwoegen. Liever banjerde ze met de voeten door de modder. Oftewel: in de collegezaal van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, tussen de studenten die haar diepe levensvragen toevertrouwden. Nog even, dan is het werk voorbij. En dat doet pijn.