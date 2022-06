Hij probeert de hangmat van een patiënt uit, wandelt door de stad in gezelschap van een hulpvrager met een persoonlijkheidsstoornis en schuift aan tafel in de huiskamer van een woonvorm. Om vervolgens bij de avondsluiting met hen psalmen te zingen. Als bestuurder van christelijke ggz-instelling Eleos probeert Abwin Luteijn (51) naast de mensen te staan. „Mijn missie is om kleur aan het leven van mensen toe te voegen.”