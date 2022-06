Betogingen in VS tegen schrappen federaal abortusrecht

In verscheidene plaatsen is in de VS gedemonstreerd tegen het schrappen van het federale recht op abortus door de hoogste rechters van het land. In Phoenix bestormden honderden betogers vrijdagavond het parlementsgebouw van de staat Arizona en richtten vernielingen aan, aldus plaatselijke media. Senatoren, in vergadering in het pand, vluchtten korte tijd naar een onderste verdieping, maar konden weer naar boven voor hun zitting toen de politie met traangas de demonstranten had verdreven.