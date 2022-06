Liberale Amerikaanse staten beloven abortusrechten te beschermen

Een aantal liberale Amerikaanse staten heeft aangekondigd het abortusrecht te willen beschermen, ondanks het besluit van het Hooggerechtshof om het landelijke recht daarop te schrappen. De gouverneurs van onder meer Californië, Oregon, Washington, Massachusetts, New Jersey en New York hebben dat vrijdag uitgesproken. „We zullen altijd een veilige haven zijn voor iedereen in het hele land die een abortusbehandeling nodig heeft. Je hebt mijn woord”, schreef gouverneur Kathy Hochul van de staat New York.