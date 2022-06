KLM vreest dat het voortbestaan van zijn netwerk zoals we dat nu kennen, in het geding komt door het kabinetsbesluit om Schiphol te laten krimpen. De grootste gebruiker van de luchthaven noemt het nieuwe voornemen in Den Haag „dramatisch” en wijst erop dat de zogenoemde hubfunctie van zowel Schiphol als KLM sterk wordt ondermijnd.