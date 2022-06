Directeur Floriade: wij blijven gewoon open

De wereldtuinbouwtentoonstelling ​Floriade blijft „gewoon open” zoals gepland tot en met 9 oktober, aldus directeur Hans Bakker. Donderdagavond stapten de zes wethouders van Almere op vanwege de tegenvallende bezoekersaantallen, die geleid hebben tot 33,8 miljoen extra kosten. „Die kosten blijven sowieso, of we nu open blijven of dichtgaan. Ik raad het de gemeente Almere, die 100 procent aandeelhouder is van de Floriade BV, aan de tentoonstelling open te houden. Sluiting zou leiden tot enorme schadeclaims”, aldus Bakker.