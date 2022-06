Een van de laatste Afghaanse gedetineerden in het beruchte Amerikaanse gevangenenkamp aan de Cubaanse Baai van Guantánamo, Assadullah Harun, is vrijgelaten. Volgens de machthebbers in Kabul wordt hij binnenkort eindelijk met zijn familie herenigd. De regering van de Taliban heeft uitdrukkelijk Qatar bedankt voor de inspanningen van het „broederland” om de vrijlating van Harun te bewerkstelligen.