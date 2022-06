Het consumentenvertrouwen in het Verenigd Koninkrijk is deze maand gedaald tot het laagste niveau ooit. Het vertrouwen van Britse consumenten staat vooral onder druk door de sterk gestegen prijzen voor energie en levensmiddelen, door onder meer de oorlog in Oekraïne. Ook de landelijke stakingen, waaronder die bij de spoorwegen, drukten de stemming bij consumenten.