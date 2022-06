De aandelenbeurzen in Azië stonden vrijdag op winst in navolging van het herstel op Wall Street. Vooral technologiefondsen gingen daarbij omhoog. Beleggers reageren nog altijd op maatregelen van centrale banken om de hoge inflatie in te dammen. Daarbij houden ze er rekening mee dat ingrepen, zoals renteverhogingen, een recessie kunnen uitlokken.