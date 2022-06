Heineken en Prosus in kleine kopgroep lagere AEX

Bierbrouwer Heineken en techinvesteerder Prosus stonden donderdag in de kleine kopgroep van de AEX-index, die opnieuw verlies liet zien. De beurzen bleven in de greep van de recessievrees na een behoorlijke afzwakking van de economische activiteit in de eurozone. Ook verklaarde voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve eerder tegen het Amerikaanse Congres dat de snelle renteverhogingen een krimp kunnen veroorzaken in de grootste economie ter wereld.