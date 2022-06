Europese luchthavenkoepel: sector kon niet beter voorbereid zijn

Luchthavens in Europa konden niet beter voorbereid zijn op de drukte deze zomer. Door personeelskrapte en de grote vraag naar vliegreizen na twee jaar corona-ellende is er op veel luchthavens sprake van chaos. Volgens Javier Marín, president van de Europese luchthavenkoepel ACI Europe is de sector nauwelijks op de hoogte gebracht van het opheffen van coronabeperkingen door overheden. „Dus we hadden weinig tijd om faciliteiten en middelen op te voeren, zo zei hij tijdens het jaarcongres van ACI Europe in Rome.