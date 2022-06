Chipbedrijven ASMI en ASML onderaan in lagere AEX

De chipbedrijven ASMI en ASML stonden donderdag in de staartgroep van de AEX-index, die verder wegzakte na de verliesbeurt een dag eerder. De recessievrees bleef daarbij boven de markten hangen. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve verklaarde tegen het Amerikaanse Congres dat de snelle renteverhogingen een recessie kunnen veroorzaken in de grootste economie ter wereld. De kans op een economische krimp is volgens de centrale bankier echter niet uitzonderlijk hoog.