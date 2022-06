’s-HEERENHOEK (ANP) - De politie heeft in Zeeland een groep boeren tegengehouden die met tractoren vermoedelijk onderweg is naar het boerenprotest in Stroe op de Veluwe. De boeren reden met hun trekkers over de snelweg A58. Nabij ’s-Heerenhoek zijn ze door de politie tegengehouden. De politie is met de boeren in gesprek, meldt een agent op Twitter.