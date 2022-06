Patiënten die woensdag niet op tijd kunnen komen voor hun afspraak in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort hoeven geen no-showtarief te betalen. De wegen in de regio raken woensdag mogelijk verstopt vanwege het boerenprotest in het dorp Stroe. Meander is daarom „heel coulant” tegenover afzeggers, aldus een woordvoerder.