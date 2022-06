Het Amsterdamse bedrijf Closing the Loop gaat het Duitse telecombedrijf Vodafone helpen een miljoen oude mobiele telefoons uit Afrika te recyclen. De mobieltjes worden voornamelijk ingezameld in Nigeria, Ghana en Kameroen en vervolgens per schip naar Europa getransporteerd om daar te worden gerecycled. De Afrikaanse landen hebben op dit moment niet de mogelijkheid de apparaten zelf te recyclen.