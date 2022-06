De Russische president Vladimir Poetin heeft met de aanval op Oekraïne een „verschrikkelijke schuld” op zich geladen. Dat is de stellige overtuiging van Olaf Scholz. De Duitse bondskanselier zei dat in een zaterdag gepubliceerd interview met persbureau DPA over zijn bezoek aan Kiev deze week. Hij verkeerde daar in gezelschap van enkele andere vooraanstaande Europese leiders, onder wie Emmanuel Macron en Mario Draghi.