De Russische president Vladimir Poetin zegt geen bezwaar te hebben tegen een eventuele toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. „We hebben er niets op tegen. Het is geen militair blok. Het is het recht van elk land om zich aan te sluiten bij economische unies”, zei Poetin na afloop van zijn toespraak op het jaarlijkse economische forum van Rusland in Sint-Petersburg,