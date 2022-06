Het stadhuis van Den Bosch is vrijdagochtend ontruimd vanwege een brand in de kelder. Daar stond een ventilator in brand die snel na aankomst van de brandweer werd geblust, aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Er waren vijftien mensen in het pand en een huwelijk stond op het punt te beginnen.