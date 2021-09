Voor het oog van de wereld ging in het voorjaar van 2019 een deel van de Notre-Dame in Parijs in vlammen op. Een dramatische gebeurtenis in misschien wel het beroemdste religieuze gebouw ter wereld. Nu, tweeënhalf jaar later, zijn alle voorbereidingen voor de restauratie afgerond, waardoor de komende winter met de herbouw kan worden begonnen.