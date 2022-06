Het kritische rapport van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over de problemen met de opvang van asielzoekers is „een zeer welkom advies”, zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). In het rapport zeggen de adviseurs dat de overheid de asielcrisis zelf in stand houdt, en raden ze aan gemeenten te verplichten asielzoekers op te nemen.