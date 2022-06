Een groep boeren is vrijdagavond op tractoren onderweg vanuit Bathmen in Overijssel naar een niet nader genoemde locatie om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er rijden op dit moment ongeveer twintig tractoren en zeven auto’s mee in de stoet en zijn er meer groepen onderweg, aldus een van de mannen die meerijdt. Hij wil niet zeggen wat de eindbestemming is.