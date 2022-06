Japan is een van de vijf landen die donderdag zijn gekozen om in 2023 en 2024 een ​​niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te bekleden. Ook Zwitserland, Mozambique, Malta en Ecuador zitten vanaf 1 januari in de raad. India, Noorwegen, Kenia, Mexico en Ierland treden dan terug.