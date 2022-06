BKR vreest kantelpunt bij betalingsachterstanden hypotheek

Het aantal huiseigenaren dat problemen heeft met het betalen van de hypotheeklast is de laatste jaren almaar minder geworden. Maar de vraag is of dit ook de komende tijd zo zal zijn. Volgens het Bureau Kredietregistratie (BKR) zijn de recente economische ontwikkelingen reden tot zorg. Door onder andere de geopolitieke ontwikkelingen, hoge inflatie, stijgende energieprijzen en de rentestijging lijkt het kantelpunt nabij, waarschuwt de stichting.