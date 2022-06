De Berlijnse deelstaatminister Iris Spranger van Binnenlandse Zaken ontkent dat er in de wagen van de automobilist, die is opgepakt voor het inrijden op een menigte in Berlijn, een brief met een bekentenis is achtergelaten. De Duitse krant Bild meldde dat eerder woensdag en citeerde een onderzoeker die zei dat er geen sprake is van een ongeval.