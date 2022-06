Een dag voordat de Britten zich terugtrokken uit hun mandaatgebied, werd de staat Israël geboren. Legers van vijf staten trokken direct op 15 mei 1948 het land binnen. Israël leek bij de geboorte ten onder te gaan, want het had onvoldoende wapens, geen tanks en geen militaire vliegtuigen. De Amerikaan Charlie Winters kwam in actie.