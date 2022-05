Na maanden van verwachting is het zover. Je wordt vader of moeder. Dat is en blijft een bijzonder moment. Kun je je voorbereiden op die grote verandering? „Ja”, luidt het antwoord van de maker van Huisje Boompje Gesprekje. Sinds kort ligt het vragenspel in de wachtkamers van een aantal verloskundigenpraktijken. Een jong stel biedt zich aan als testpanel.