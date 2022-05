Rusland is bereid mee te werken aan de „onvoorwaardelijke” export van graan uit Oekraïne, meldt het Kremlin zaterdag. Dat aanbod is gedaan in een driehoeksgesprek per telefoon tussen president Vladimir Poetin en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Het was voor het eerst sinds maart dat het drietal op deze wijze overleg voerde.