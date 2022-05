Kuipers: ministerie zal zich niet meer in OMT-adviezen mengen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal de corona-adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) voortaan niet meer beoordelen voordat ze naar buiten komen. Dat heeft minister Ernst Kuipers toegezegd in de Tweede Kamer. Hij nam tijdens een debat over de bemoeienis van zijn ministerie bij de adviezen een suggestie van SP’er Maarten Hijink van deze strekking over. De Kamer wil verder dat de minister ook adviezen over de maatschappelijke impact zwaar laat meewegen.