Herinneringen aan Mient Jan Faber

Hij was in de jaren 80 van de vorige eeuw hét gezicht van de Nederlandse vredesbeweging en dat is hij gebleven: Mient Jan Faber. Afgelopen zondag overleed hij op 81-jarige leeftijd. Waarom ik hem hier noem? Omdat ik Faber in de jaren 90 meerdere keren uitnodigde om mee te doen aan discussies over oorlog en vrede. Faber had iets wat dr. Bob Goudzwaard ook kenmerkte, maar dan op zijn terrein, de economie. Beiden hamerden op het morele appel dat misstanden op internationale schaal op ons doen. Het wereldwijde kapitalisme (Goudzwaard) of de internationale politiek (Faber) moeten vooral christenen ter harte gaan, zeker als sprake is van onrecht.